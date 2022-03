Trasporti: Arcese (Arcese Trasporti) a “Nova”, la nostra professione è strategica per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La grande forza di Alis è di aver dato finalmente voce a una categoria una professione stretegica per il paese. Si sta capendo che la logistica è uno degli asset del paese e quindi sono molto felice e fiero di far parte di questo di questo gruppo e di poter portare il mio contributo la mia voce in questi eventi”. Lo dice ad Agenzia Nova l’imprenditore Matteo Arcese, titolare dell’omonima ditta veronese di trasporti e logistica. Al governo italiano arriva una richiesta diretta e più volte riecheggiata in questi giorni della fiera Let Expo. “La cosa più semplice da chiedere in questo momento è un aiuto immediato perché il tema urgente sul tema del costo del gasolio. Purtroppo il nostro settore che fatica a riuscire a recuperare con la stessa velocità con cui il gasolio aumenta il costo sul mercato. Vorrebbe dire scaricare questo costo sulla committenza e quindi bisogna capire se la committenza stessa sia in grado di assorbire in questo momento il costo. Un intervento del governo sarebbe importante”, ha concluso Arcese.(Rev)