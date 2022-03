Molise: presentata proposta di legge Fanelli su riduzione addizionale regionale all’accisa sul gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale Micaela Fanelli ha presentato una proposta di legge regionale per la riduzione addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale. L'iniziativa legislativa – si legge nel testo - stabilisce che le finalità che la Regione Molise persegue nei consumi di gas sono legate sia alle diverse condizioni geo-morfologiche e altimetriche degli utenti finali sia al raggiungimento dell'efficienza energetica in termini di diminuzione del consumo e delle emissioni di gas serra. Di qui la previsione di modifica della legge regionale 1/2009, nella parte delle tabelle di determinazione dell'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale, disponendo, nello specifico, che l'aumento dell'aliquota per usi civili è funzione inversa dell'altimetria del territorio dove è ubicato il comune. La proposta di modifica di tali tabelle, dunque, trova motivazione anche – come scrive la presentatrice nella relazione di accompagnamento del provvedimento - nella presa di coscienza che la grave crisi energetica in atto richiede, ora più che mai, la necessità di ricercare strumenti legislativi utili per mitigare il costo dell'energia per famiglie e imprese. La proposta di legge passa ora all'esame della Commissione consiliare permanente competente che, dopo l'istruttoria e l'espressione del parere di competenza, la invierà al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive. (Gru)