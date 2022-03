Governo: ecco l'agenda di Draghi dal 21 al 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani lunedì 21 marzo, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle 14:15, a Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, visiterà la sede locale della Protezione civile, insieme al capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, e l’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina. A seguire riunione operativa con le autorità competenti ed incontro con i volontari della Protezione civile. Martedì 22 marzo, alle 11, il capo del governo interverrà alla Camera dei deputati in occasione dell'incontro in videoconferenza con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Mercoledì 23 marzo, il premier svolgerà le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. Appuntamento alle 9 a Montecitorio ed alle 15:30 al Senato della Repubblica. Giovedì 24 marzo, Draghi sarà a Bruxelles per il summit straordinario della Nato, per il vertice dei Paesi del G7 e per il Consiglio europeo. Il giorno seguente, il presidente del Consiglio parteciperà, a Bruxelles, sempre al Consiglio europeo ed all'Eurosummit. (Rin)