Torino: trasporto pubblico, a maggio ritornano le corse notturne e si allungano orari metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si riparte con alcuni servizi importanti per la cittadinanza – ha affermato l’Assessora Chiara Foglietta -. Una delle cose che ho fatto a inizio anno è stata proprio quella di lavorare per riportare in vita la linea Star 1 e far ripartire i night buster. Con l'arrivo della bella stagione e in concomitanza con i grandi eventi che interesseranno la nostra città, i torinesi e le torinesi e i molti turisti attesi potranno tornare a vivere il centro e a muoversi la sera e la notte in sicurezza e con i mezzi pubblici. (segue) (Rpi)