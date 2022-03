Imprese: Letta in visita a Cartiere Saci Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio Enrico Letta, dopo la partecipazione alla Fiera LETExpo, ha visitato, sempre a Verona, le Cartiere Saci, incontrando Lorenzo Poli, amministratore delegato dell'azienda e presidente nazionale di Assocarta. Nel corso della visita - che coincide con la Giornata mondiale del riciclo - si è discusso in particolare dei costi dell'energia, che hanno un impatto molto marcato su realtà energivore del genere, e sulle prospettive dell'economia circolare essendo il settore della carta tra i più avanzati in tema di riciclabilità. E' quanto si legge in una nota. L'Italia è il secondo produttore europeo di carta e quello del veronese è un territorio di consolidata presenza nella filiera, con cartiere di antica tradizione e scuole grafiche all'avanguardia in termini di innovazione e internazionalizzazione. (Com)