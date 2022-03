Campania: Ciarambino, proposta legge per favorire turismo delle radici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Torno in Campania – ha spiegato Ciarambino - possiamo contribuire a valorizzare l'immagine della Campania nel mondo, con iniziative finalizzate allo scambio e interscambio commerciale tra le nostre imprese e gli imprenditori di origine campana residenti all'estero, accrescendo le esportazioni verso i paesi esteri. Puntiamo all'organizzazione di working holidays (vacanze-lavoro) da destinare ai giovani discendenti degli emigrati, così da fargli conoscere le nostre produzioni di eccellenza. In questa direzione, prevediamo azioni mirate a sviluppare il cosiddetto turismo delle radici, per rispondere all'esigenza dei nostri concittadini all'estero di conoscere la loro terra, con un vero e proprio 'ritorno alle origini'. Per fare questo, dobbiamo lavorare all'individuazione di specifici percorsi e itinerari e alla loro promozione a fiere ed eventi di settore, coinvolgendo i piccoli borghi e le nostre splendide aree interne. Contestualmente, dobbiamo prevedere formazione di professionisti del settore, così da rispondere adeguatamente a una domanda in crescita da parte del mercato. Iniziative che culmineranno nella previsione di veri e propri 'Stati generali' da convocare periodicamente, per un confronto tra tutte le realtà coinvolte". "Dobbiamo lavorare per far sì che la nostra Regione si liberi dallo stigma di essere solo una terra da lasciare o abbandonare, per diventare finalmente una terra in cui voler fare ritorno", ha concluso la vicepresidente. (Ren)