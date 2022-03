Covid: Brusaferro (Iss), numero persone che devono iniziare vaccinazione è significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero di persone che devono iniziare la vaccinazione è significativo". Lo ha segnalato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di presentazione dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. "Ci sono, poi, quote importanti di popolazione che non hanno completato il booster, così come raccomandato dal ministro della Salute", ha aggiunto Brusaferro. (Rin)