Abruzzo: presentato progetto "L'Elefante bianco" su violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato il progetto "L'Elefante bianco", che prevede la realizzazione di un percorso di responsabilizzazione per autori di violenza di genere e domestica e che per gli assessori regionali abruzzesi Nicoletta Verì (Famiglia e pari opportunità) e Pietro Quaresimale (Politiche sociali) rappresenta un momento di cresciuta sul fronte della lotta e della prevenzione alla violenza di genere finanziato dal dipartimento delle Pari opportunità della presidenza del Consiglio. Il progetto vede tra gli altri la partecipazione della regione Abruzzo. "In Abruzzo - ha detto l'assessore Quaresimale - abbiamo attive diverse iniziative sia di cura che di prevenzione per un fenomeno che purtroppo è in crescita e che i numeri ci dicono essersi ampliato con la pandemia. L'avvio nella provincia di Teramo di questo progetto, del resto, va di pari passo all'attività del centro per soggetti maltrattanti che opera a Montesilvano, a conferma di un impegno quotidiano della Regione su tutto il territorio regionale. La strada che porta alla cancellazione della violenza di genere e domestica è ancora lunga - ha proseguito Quaresimale - ma in questo percorso il lavoro del mondo dell'associazionismo è essenziale non solo per arginare il fenomeno ma anche per aprire nuovi canali di comunicazione e di approccio culturale che possono segnare una vera e propria inversione di tendenza sul fronte della violenza di genere". "Quella della presa in carico e della terapia degli uomini maltrattanti - ha affermato l'assessore Nicoletta Verì nel suo intervento video - è una delle priorità più sentite negli ultimi anni, perché è la sola via che può contribuire a porre un freno al triste fenomeno della violenza sulle donne che purtroppo - e le cronache quotidiane lo testimoniano – sfocia sempre più spesso in tragedia. In Abruzzo, già da anni, è attiva un'efficiente rete di Centri antiviolenza che ha assicurato la tutela a moltissime donne maltrattate. A questa realtà si sta ora affiancando una serie di servizi che prevedono il trattamento degli gli autori di violenze. Il percorso di recupero previsto dal progetto Elefante bianco - ha concluso l'assessore alle Pari opportunità - s'inserisce in questo contesto". (Gru)