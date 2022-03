'Ndrangheta: arrestato latitante Ferdinando Spagnolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’arrivo dei militari, il ricercato - protetto anche da sistemi di videosorveglianza e allarme - ha cercato rifugio sul tetto dell’abitazione, riconducibile a una donna cosentina di 46 anni, sorpresa in sua compagnia e perciò denunciata in stato di libertà per procurata inosservanza di pena. Ma il nascondiglio non è sfuggito agli investigatori dell’Arma, che lo hanno arrestato in un intervento perfettamente riuscito, grazie anche alla professionalità dei Reparti impiegati, tra cui spiccano l’Aliquota di primo intervento di Reggio Calabria, specializzata in interventi risolutivi e lo Squadrone cacciatori di Vibo Valentia, da sempre in prima linea nella cattura dei ricercati. Nel casolare sono state altresì sequestrate diverse armi da fuoco. L’arrestato è stato associato alla casa Circondariale di Cosenza. (Com)