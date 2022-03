Trasporti: Di Caterina (Alis), Let Expo è stato un successo, ora risposte dal governo al comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello Di Caterina, direttore generale Alis, ad Agenzia Nova fa il bilancio delle terza giornata di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile che ha debuttato a Verona. “Siamo arrivati a 30 mila accrediti e contiamo di arrivare a 50 mila con la giornata di chiusura. Vuol dire che questo appuntamento è stato un successo, perché siamo riusciti a fare un’integrazione orizzontale e riteniamo che questo possa essere un modello per altri progetti”. In fiera c’erano più di 200 espositori su 40 mila metri quadri dei padiglioni veronesi. “C’è stato un grandissimo interesse da parte degli stakeholders e ci auguriamo che il governo ascolti le istanze che arrivano dal mondo del trasporto, che non si è mai fermato durante la pandemia. Ci aspettiamo che “mare bonus” e “ferro bonus” arrivino almeno 100 milioni di euro e che ci sia un taglio di 30 centesimi sulle accise dei carburanti. Lo abbiamo chiesto a ministri e leader di partito.Ci auguriamo che arrivino le risposte che questo settore chiede”, conclude Di Caterina.(Rev)