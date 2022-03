Ucraina: bozza decreto, piano sostegni per 175 mila profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa “da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato” prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, fino al 31 ottobre 2022, per un massimo di 15 mila unità. E’ quanto prevede il decreto legge al vaglio del Consiglio dei ministri. Inoltre, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire “ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60 mila unità”, oltre che “a riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il ministro della salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100 mila unità”.(Rin)