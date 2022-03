Ucraina: il Piemonte crea un conto corrente per aiutare le famiglie ospitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha deciso di creare un conto corrente per raccogliere dei fondi in favore della famiglie che stanno ospitando i profughi Ucraini. "Siamo di fronte ad un fenomeno di ospitalità spontanea e questo slancio di generosità va sostenuto anche economicamente", ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Attualmente i rifugiati nella Regione sono ospitati per due terzi dalle famiglie Ucraine che già vivono in Piemonte. (Rpi)