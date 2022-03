Torino: Garcea (Forza Italia), ribadisco estraneità a organizzazioni mafiose senza usare termini poco consoni all'istituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero ribadire, per non sottrarre ulteriore tempo prezioso ai lavori della commissione e per l’ennesima volta, la mia totale ed incondizionata distanza da qualsivoglia organizzazione criminale mafiosa, camorristica ed ivi compresa la ‘Ndrangheta. Non trovo alcuna difficoltà a definire la ‘ndrangheta una montagna di merda, pur preferendo utilizzare in questa sede termini e toni più confacenti alla sede istituzionale in cui ci troviamo. Lo ha affermato in commissione Legalità il consigliere comunale Torinese di Forza Italia Domenico Garcea dopo il caso scoppiato nelle scorse settimane rispetto ad una parentela scomoda con un noto 'ndranghetista che, secondo alcuni rappresentati delle istituzioni, avrebbe "leso la credibilità di Garcea come membro della commissione Legalità". (segue) (Rpi)