Ucraina: Letta, Putin perderà, immagine ieri è immagine debolezza regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Putin sta facendo in negativo l’immagine del nostro tempo. L’immagine di ieri è l’immagine di debolezza di un regime che sta cercando disperatamente di riprendersi con il consenso popolare. Putin perderà perché non si rende conto che la rivoluzione tecnologica ha cambiato le coordinate spazio-temporali delle nostre dimensioni". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante l’Agorà ibrida "Il Paese che vogliamo, equo e sostenibile", a Verona, in merito al discorso di ieri del presidente russo allo stadio Luzhniki di Mosca. (Rin)