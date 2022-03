Ucraina: Letta, rischiamo una terza crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in un momento topico, perché se la crisi Ucraina dura ancora settimane o mesi, rischiamo di entrare in une terza grande crisi economica, dopo quella finanziaria del 2008-2011, dopo la crisi economica post pandemia. Il paese non la regge. Abbiamo bisogno di tutti gli sforzi per arrivare alla pace migliore possibile, ma dobbiamo anche preparare l’Europa ad attutire l’impatto economico negativo. Le nostre famiglie e imprese hanno subito già troppi danni in questi anni,servono interventi sull’energia, come quelli che il governo sta preparando e che siano di lungo periodo”, Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine delle terza giornata di Let Expo, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona.(Rev)