Piemonte: Allasia (presidente Consiglio regionale), scelta conferimento Milite certifica impegno 1a guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del Consiglio regionale di conferire al Milite ignoto il Sigillo della Regione Piemonte, è stata anche ispirata dall’elevato contributo che ha fornito il Piemonte nella prima guerra mondiale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia a margine del onferimento del sigillo del Piemonte al Milite ignoto. "Con questo sigillo, la nostra regione rende quindi onore alle tante giovani vittime della Grande guerra, vite perdute che hanno combattuto per valori come la pace, l’unità e la libertà. Credo che sia importante ricordare il passato per essere cittadini migliori per il futuro, ricostruire la nostra storia e quella del nostro Paese", ha concluso.(Rpi)