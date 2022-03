Abruzzo: Coldiretti, al via iscrizioni Oscar green 2022 anche per i giovani abruzzesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La categoria "Campagna Amica" – continua Coldiretti – promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l'incontro tra impresa e cittadini. Il territorio è il fulcro della categoria "Custodi d'Italia" che premia le aziende che contribuiscono al presidio delle aree più marginali e più difficili. Sono inclusi in questa categoria gli esempi di agricoltura eroica e di costruzione di reti che riescono a garantire attività e flussi economici, utili a mantenere la presenza di comunità nelle aree interne e in grado di creare opportunità lavorative. La categoria "Fare Filiera" prende in esame i progetti promossi nell'ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica. "Coltiviamo solidarietà" premia – rileva Coldiretti – le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività "Le imprese che corrono per l'Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità – sottolinea la delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati -. Storie di giovani, veri protagonisti italiani della transizione ecologica. "Sulla stessa linea il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo Giuseppe Scorrano, che ricorda "l'importanza di un premio per tante imprese agricole giovani e nuove, un modo per dimostrare che l'agricoltura resiste e rilancia nonostante tutto". (Gru)