Abruzzo: Gssi, indette le elezioni del nuovo Rettore per il periodo 2022-2028

- Con il decreto firmato dal decano del corpo accademico Pierangelo Marcati sono state indette le elezioni del rettore del Gran Sasso Science Institute per il sessennio 2022-2028. Le votazioni si svolgeranno il prossimo 19 maggio. Le eventuali seconda e terza votazione sono fissate rispettivamente per il 23 e 24 maggio. Si voterà a distanza, in modalità telematica. Il corpo elettorale è formato dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo determinato di tipo B, dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (con voto pesato pari al 10% del totale dei voti espressi dalla categoria), dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico, dal personale tecnico-amministrativo (con voto pesato pari al 10% del totale dei voti espressi dalla categoria).Sono idonei a ricoprire la carica di Rettore i professori ordinari di Università italiane con una riconosciuta qualifica scientifica internazionale e una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, che assicurino un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato. Secondo il decreto di indizione delle elezioni del Rettore, le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 26 aprile 2022 via mail a protocollo@prec gssi.it (Gru)