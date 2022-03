Energia: Letta, incito il governo ad andare avanti sulla riduzione delle accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando ci sono delle truffe bisogna intervenire. Questo è un atteggiamento netto, che difende i consumatori, ma la questione è di lungo periodo. E’ molto importante l’incontro che Draghi ha fatto col premier spagnolo, con quello portoghese e quello greco. La strada è quella di fare scelte insieme, a livello europeo, in modo da abbassare i prezzi dell’energia. Incito il governo ad andare su questa strada, quella di un’Europa dell’energia. Allo stesso tempo bisogna abbassare le accise per non frenare la ripresa che era in corso”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine delle terza giornata di Let Expo, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona.(Rev)