Piemonte: Coldiretti, con sblocco terreni Ue utilizzeremo circa 20 mila ettari a riposo per ridurre dipendenza estero

- Con gli interventi straordinari decisi dalla Commissione Ue possono essere recuperati in Italia 200mila ettari di terreno da coltivare. Come abbiamo sollecitato, in questo modo in Piemonte potremmo utilizzare i circa 20 mila ettari di terreni a riposo per le prossime semine primaverili ed aumentare la produzione. Hanno affermato Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. "Si ridurrebbe sensibilmente la dipendenza dall'estero da dove arriva circa la metà del mais necessario all'alimentazione del nostro bestiame, il 64 per cento del grano tenero per la panificazione, che rende l'intero sistema e gli stessi consumatori in balia degli eventi internazionali. (segue) (Rpi)