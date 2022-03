Piemonte: Coldiretti, con sblocco terreni Ue utilizzeremo circa 20 mila ettari a riposo per ridurre dipendenza estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E', però, insufficiente l'annunciato impiego della riserva di crisi da 500 milioni della Pac, più il cofinanziamento di misure di emergenza extra da 1 miliardo poiché si tratta in realtà di appena 50 milioni di euro destinati all'Italia che sono assolutamente inadeguati a dare risposte concrete alle difficoltà che stanno subendo le nostre aziende agricole, costrette ad affrontare aumenti insostenibili di energia, mangimi, concimi. Per affrontare la crisi globale del settore ha fatto fino ad ora più l'Italia che l'Unione Europea. A livello comunitario servono più coraggio e risorse – concludono Moncalvo e Rivarossa - per migliorare la nostra sicurezza alimentare riducendo la dipendenza dalle importazioni dei principali prodotti agricoli e dei fattori produttivi" hanno concluso Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)