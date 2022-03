Energia: Letta, fiducia in Draghi e ministro Franco per migliori soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho fiducia nel governo, ho fiducia in Mario Draghi, nel ministro Franco. Loro sapranno trovare le soluzioni migliori affinché gli interventi che si mettono in campo per alleviare il costo dell’energia alle famiglie e alle imprese, siano quelli che tengono il nostro bilancio in equilibrio”. ”, Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo ad una domanda sull’eventuale scostamento di bilancio a margine delle terza giornata della fiera Let Expo in corso a Verona.(Rev)