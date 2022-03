Campania: Ciarambino, proposta legge per favorire turismo delle radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania vanta un bacino di oltre sei milioni di corregionali all'estero, tra i discendenti di emigranti fino alla quarta generazione e quanti si sono trasferiti lontano dall'Italia, anche solo da pochi anni, per motivi di studio o di lavoro". Così la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, a margine del suo intervento al convegno "I nuovi turismi: sfide e opportunità", organizzata dalla Regione Campania nell'ambito della venticinquesima edizione della Borsa mediterranea del turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "È da questo grande potenziale - ha continuato Ciarambino - che nasce la proposta di legge a mia firma che ho voluto chiamare, non a caso, 'Torno in Campania'. Una misura che interviene su più versanti, ma che ha un unico obiettivo: rendere la Campania più attrattiva per i nostri corregionali all'estero, con un'attenzione particolare a chi ha avviato attività imprenditoriali e commerciali importanti nel mondo. Puntiamo, dunque, ad attrarre maggiori investimenti e nuove presenze turistiche, favorendo l'export, gli incontri commerciali e intensificando occasioni di collaborazione. Prevediamo, al contempo, incentivi economici che puntino al rientro dei nostri talenti dall'estero o da altre parti d'Italia". (segue) (Ren)