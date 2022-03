Covid: Brusaferro (Iss), tasso occupazione terapie intensive in calo, stabile quello in area medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle ospedalizzazioni, il tasso di occupazione nelle terapie intensive diminuisce al 4,8 per cento, dal 5,5 per cento della settimana precedente. Stabile il tasso di occupazione in area medica, che rimane al 12,9 per cento. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di presentazione dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. (Rin)