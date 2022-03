© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per creare dei posti letto per rifugiati malati oncologici anche adulti. Stiamo lavorando su 25 posti letto su Candiolo e stiamo ragionando anche sulle Molinette. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi. "Stiamo organizzando anche l'arrivo di questi malati che non sarà domenica. I termini di questa guerra saranno ancora lunghi", ha concluso. (Rpi)