Veneto: Letta, sono molto fiducioso per la candidatura a sindaco di Damiano Tommasi

- “Sono molto fiducioso sulla candidatura di Damiano Tommasi. E’ una persona che aggrega, il suo impegno personale e di chi lo sostiene possono essere importanti per Verona. La città viene da anni di divisioni, che l’hanno portata a chiudersi su se stessa e a guardarsi l’ombelico. Verona con Tommasi tornerà ad essere una grande capitale italiana”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine delle terza giornata di Let Expo, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona.(Rev)