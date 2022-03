Ucraina: Letta, l’Italia si spenda per trovare un mediatore terzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la situazione in Ucraina, il segretario del Pd Enrico Letta ha dichiarato: “Martedì il presidente Zelensky parlerà al nostro Parlamenteo. Sarà un momento molto importante, in cui l’Italia confermerà il suo appoggio senza se e senza ma al popolo ucraino. L’impegno di tutti dev’essere di arrivare quanto prima ad un cessate il fuoco e ad una trattativa che porti a risultati positivi. Perché questo accada c’è bisogno che tutti la comunità internazionale condanni con nettezza i crimini contro l’umanità che si stanno compiendo e quello che gli invasori dell’esercito russo stanno compiendo. Noi siamo schierati a difesa del popolo ucraino e siamo convinti e che Italia ed Europa siano dalla parte giusta. L’Italia deve spendersi perché ci sia un mediatore terzo, come hanno fatto già altri governi”, ha detto Letta a margine delle terza giornata della fiera Let Expo in corso a Verona.(Rev)