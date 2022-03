Covid: De Luca, fine fase emergenza ma manteniamo prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste vicende ci hanno fatto perdere di vista altra emergenza: il Covid. Il governo ha deciso la conclusione della fase di emergenza. Ovviamente noi possiamo decidere con i decreti tutto quello che vogliamo ma tutto dipende dal virus. Io invito nostri concittadini ad avere prudenza. Si continui a usare mascherine in mezzi di trasporto, luoghi chiusi. Manteniamo interesse per le nostre famiglie, nostri bambini e anziani. Ormai da una decina di giorni vediamo un aumento di contagi e di accessi in terapie intensive. Piccoli numeri ma sono segnali che ci devono tenere in guardia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta sui social. (Ren)