Fvg: assessore Montagna, massima attenzione per evitare incendi boschivi

21 luglio 2021

- Decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto l’assessore alla Montagna Stefano Zannier, in considerazione della progressiva disidratazione della vegetazione nelle zone montane causata dalla scarsità di precipitazioni nella Regione. Oltre ai divieti in vigore per tutto l'anno, è stata inibita qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio. Temporaneamente sospese anche tutte le autorizzazioni rilasciate per l'accensione fuochi. La decisione è stata presa in via preventiva dal Servizio foreste e dal Corpo forestale della Regione, che intensificherà la vigilanza al fine di prevenire eventuali incendi. L’assessore chiede "la massima collaborazione per ridurre i rischi d'incendio in un periodo di particolare come quello attuale”. E invita i cittadini a prestare la massima attenzione e segnalare alla sala operativa della Protezione civile o al 112 la presenza di fiamme o colonne di fumo in aree boscose o zone limitrofe. (Frt)