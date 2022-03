Abruzzo: export, fine 2021 da incubo, persi 349 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di bilanci per l’export abruzzese e il risultato è assolutamente negativo. L'ultimo trimestre del 2021, secondo uno studio realizzato da Aldo Ronci su dati Istat per la Cna Abruzzo, evidenzia infatti un "indietro tutta" che consegna all’Abruzzo il penultimo posto tra le Regioni d'Italia e un confronto impietoso con l'anno precedente, soprattutto per colpa dell'andamento davvero nefasto dei mesi tra ottobre e dicembre. “Nel 2020 l'export abruzzese, sempre in quei tre mesi, ammontava complessivamente a 2.433 milioni di euro, mentre nel 2021 nello stesso periodo si attesta a 2.084, con una caduta di 349 milioni di euro”, spiega l'autore. Un trimestre nero, dunque, sottolineato ancora di più dai valori percentuali, che accentuano la controtendenza negativa dell'Abruzzo rispetto al resto del Paese: 14,4 per cento di contrazione delle nostre esportazioni contro una crescita nazionale del 13,3 per cento. Una zavorra che ha finito per pesare molto negativamente sull'andamento dell'intero anno, sospeso tra le buone performance dei primi tre mesi e la caduta libera degli ultimi tre. (segue) (Gru)