Abruzzo: export, fine 2021 da incubo, persi 349 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio il primo settore, l'automotive, tradizionale punta di diamante dell'export abruzzese, ha pagato il dazio più forte nell'ultimo scorcio del 2021, con una flessione di ben 408 milioni. Un caduta non compensata da tutti gli altri comparti produttivi messi insieme, che sono cresciuti di 59 milioni, dove registrano risultati positivi soprattutto gomma e plastica (+95), prodotti chimici (+76), prodotti in metallo (+72), macchine e apparecchiature (+48), alimentari (+42). I dati negativi sono anche qui sottolineati dai valori percentuali: la flessione dei mezzi di trasporti (-32,3 per cento) è stata sei volte superiore a quella nazionale (-5,1 per cento), e l'incremento delle altre filiere produttive (+5 per cento) è stato pari ad un terzo di quello nazionale (+15,6 per cento). Nel corso dell'anno ancora ragioni per temere che i venti di guerra dell'est europeo possano ritoccare ancor più verso il basso questi valori, soprattutto in ragione dei danni che potranno provocare a settori chiave delle nostre esportazioni, come automotive e moda. Per dare comunque un'idea di cosa rappresenti davvero l'export verso Russia e Ucraina, arrivano in soccorso i dati ufficiali, sempre riferiti al 2021, stavolta l'intero anno: le esportazioni per la Russia ammontavano per i prodotti abruzzesi a 89 milioni di euro, per una incidenza dell'1 per cento rispetto al totale; valori ancora più bassi per l'Ucraina, Paese che vale per l'export abruzzese 35 milioni di euro, ovvero lo 0,4 per cento del totale. (Gru)