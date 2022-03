Ucraina: De Luca, in atto guerra per procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da queste 3 settimane vengono fuori alcune cose chiare come la resistenza straordinaria del popolo ucraino aggredito dalla Russia che testimonia che anche nelle guerre pesa di più la motivazione rispetto alla forza militare che si mette in campo. Altra cosa è che mancano in scena mondiale grandi personalità politiche con valori morali che avrebbero potuto svolgere un ruolo di mediazione per evitare conflitto come Henry Kissinger o Nelson Mandela. Infine mi colpisce lo scarso interesse che c'è rispetto alla tutela della vita. Ho la sensazione sgradevole che sia in atto una guerra per procura anche da parte dell'Occidente, una guerra nella quale la vita ce la rimettono gli ucraini e non vedo grande efficacia dell'azione diplomatica per arrivare al cessate fuoco". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta sui social. (Ren)