Cultura: Piano borghi Pnrr, 21 progetti pilota e 1.800 candidature per vincere sfida crescita sostenibile

- Sono stati presentati oggi, presso il ministero della Cultura, i progetti selezionati per il rilancio di 250 borghi italiani previsto dal Pnrr. “21 borghi straordinari torneranno a vivere. Un meccanismo virtuoso voluto da dal ministero della Cultura ha portato le Regioni a individuare progetti ambiziosi che daranno nuove vocazioni a luoghi meravigliosi”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione insieme al presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, alla coordinatrice della commissione Cultura alla Conferenza delle Regioni, Ilaria Cavo, e al professor Giuseppe Roma, componente del Comitato nazionale borghi del MiC. “Sul Pnrr - ha proseguito Franceschini - dobbiamo correre, c'è un cronoprogramma stringente e lo stiamo rispettando". "L'obiettivo del piano Borghi previsto dal Pnrr - ha spiegato - è quello di creare una crescita sostenibile e di qualità e di distribuirla su tutto il territorio nazionale. Da qui è partita questa idea che si è poi sviluppata attraverso un confronto con le Regioni, l'Anci e il Comitato Borghi". "Abbiamo chiesto alle Regioni - ha detto ancora il ministro - di scegliere un borgo all'interno del loro territorio con queste caratteristiche che adesso verrà finanziato con 20 milioni di euro. I progetti non riguarderanno solo il recupero del patrimonio storico artistico di questi luoghi meravigliosi ma anche l'individuazione di una vocazione specifica e su questo punto le Regioni hanno messo in atto dei meccanismi virtuosi e scelto una progettazione complessiva”. “Credo molto in questo piano - ha continuato Franceschini - perché chi ha responsabilità amministrative, politiche e di governo deve capire la direzione da prendere e iniziare processi di cambiamento. Le potenzialità della rete e della banda larga renderanno questi borghi luoghi di possibile lavoro. È una grande sfida e credo che sia solo l'inizio: se questo meccanismo funzionerà e questi luoghi rifioriranno e si ripopoleranno, credo che non ci si fermerà più". Nel corso del suo intervento il ministro ha inoltre ringraziato il presidente del Fai, Marco Magnifico, che ha comunicato al ministero la disponibilità a collaborare, nel fine settimana del 28 e 29 maggio, con i Comuni e le comunità locali per raccontare, rendere visitabili e permettere di scoprire i 21 borghi selezionati dalle Regioni. (segue) (Com)