Cultura: Piano borghi Pnrr, 21 progetti pilota e 1.800 candidature per vincere sfida crescita sostenibile (2)

- La prima linea di azione del bando, alla quale sono stati destinati 420 milioni di euro, è finalizzata al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma ha esaminato le candidature proposte dalle varie realtà territoriali e individuato il progetto pilota - con relativo borgo - a cui indirizzare l'investimento di 20 milioni di euro, per un totale di 21 interventi su tutto il territorio nazionale. Le risorse saranno utilizzate per l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca. La seconda linea d'azione mira invece alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Circa 1.800 sono state le candidature presentate dai Comuni, in forma singola o aggregata - fino a un massimo di tre Comuni - con popolazione residente complessiva fino a 5 mila abitanti, secondo quanto predisposto dall'avviso, per poter disporre dei 380 milioni di euro previsti dal Piano. L'importo massimo del contributo sarà di circa 1,65 milioni di euro a borgo. I Comitati tecnici istituiti dal ministero della Cultura valuteranno la coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative del Pnrr. L'istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l'assegnazione delle risorse al soggetto attuatore individuato da ogni singola proposta. Verrà in seguito indetto un nuovo bando che assegnerà 200 milioni di euro alle imprese che svolgeranno attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali nei Comuni facenti parte della seconda linea di azione. (Com)