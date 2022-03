Piemonte: Cirio su fine stato emergenza, attenzione su Covid resta alta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi da una parte gioiamo del ritorno alla normalità, del venir meno dei vincoli e della ripartenza dall'altra parte non abbassiamo neanche di un millimetro l'attenzione. Il Dirmei della Regione Piemonte continua ad essere operativo, io continuerò tutti i lunedì come faccio ormai da due anni ad esser lì con i miei assessori e i rappresentanti della sanità piemontese per monitorare e seguire questa fase, non si può pensare di spegnere un interruttore. Si deve pensare di accompagnare alla normativa con le dovute attenzioni", ha concluso Cirio (Rpi)