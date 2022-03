Autostrade: Giovannini su nuovo tratto a tre corsie della A1, "elevate competenze presenti nel Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’opera "testimonia le elevate competenze in termini capacità di progettazione e costruzione presenti nel nostro Paese e una garanzia per il conseguimento dei rilevanti programmi di investimento sulla stradale e autostradale previsti nei prossimi anni”. Lo dichiarato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, commentando l'apertura al traffico del nuovo tratto a tre corsie della A1 tra Barberino di Mugello e Firenze Nord in direzione Sud. "Oltre all’esecuzione di opere di interesse strategico per il Paese, attese da anni, i programmi d’investimento definiti attraverso un’accurata pianificazione, realizzata anche grazie all'interlocuzione con le Regioni e gli enti locali, miglioreranno la mobilità in tutte le aree del Paese, comprese quelle interne. L’attuazione delle misure connesse al Pnrr permetterà inoltre l’introduzione di innovazioni, tecnologiche e dei materiali, in grado di migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture”.(Rin)