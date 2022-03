Napoli: sabato a Pozzuoli screening oncologico tumori prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute dei papà va tutelata, per questa ragione i reparti di Oncologia e di Urologia del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nell'ambito delle iniziative portate avanti dagli ospedali italiani insigniti del bollino azzurro da parte della Fondazione Onda, apriranno le porte alla prevenzione contro il tumore della prostata domani 19 marzo". L'annuncio in una nota dell'Asl Na 2: "Dalle 8 alle 13 i reparti di Oncologia e di Urologia accoglieranno gli uomini dai 18 anni in su per una visita di controllo. L'accoglienza avverrà nel reparto di Oncologia diretto da Gaetano Facchini e, dopo un prelievo per il dosaggio del Psa ed una prima visita informativa, coloro che arriveranno in reparto saranno guidati presso l'Urologia guidata da Giovanni Di Lauro. L'esame degli urologi si completerà con una visita ed un controllo ecografico". (Ren)