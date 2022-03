Covid: Gelmini, grazie a sacrifici italiani e a collaborazione Stato-Regioni ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai sacrifici degli italiani e alla collaborazione tra lo Stato e le Regioni, è finalmente possibile un ritorno alla normalità. Il 31 marzo cessa lo stato d’emergenza, e con esso moltissime restrizioni. È davvero una boccata d’ossigeno per gli italiani e per tante attività economiche che potranno finalmente ripartire". Lo ha detto, al Tg5, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)