Ucraina: Cirio (presidente Piemonte), domenica torneremo al confine a salvare la vita ad altri bambini oncologici

- Questa domenica ritorneremo laggiù all'aeroporto di Iasi a salvare la vita ad altri bambini Ucraini malati di cancro, che con le loro famiglie potremo portare direttamente qui grazie all'aereo offerto dalla Lavazza. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del conferimento del sigillo del Piemonte al Milite ignoto. "Mi raccontavano che durante i bombardamenti ai bambini vengono staccati i macchinari e dopo vengono portati in cantina: non è un mondo questo. Non solo documenti e sigilli, ognuno deve fare la propria parte", ha concluso.(Rpi)