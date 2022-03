Abruzzo: Marcovecchio (VA), soddisfazione ospitare campionato europeo maschile under 20 pallavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande sport “farà tappa in Abruzzo. Saranno le città di Vasto (Ch) e Montesilvano (Pe) ad ospitare il prossimo settembre il campionato europeo maschile under 20 di pallavolo". Lo annuncia una nota del gruppo consiliare "Valore è Abruzzo". "Esprimo grande soddisfazione per questa importante opportunità che approderà nella nostra Regione”, ha affermato il consigliere regionale di "Valore è Abruzzo", Manuele Marcovecchio. “Continuiamo ogni giorno a lavorare ponendo lo sport al centro dell'azione amministrativa di tutto il governo regionale", ha proseguito. Marcovecchio ha sottolineato il suo auspicio che "in una situazione economica e sociale come quella che stiamo attraversando a causa della guerra in Ucraina, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale di promozione e valorizzazione del territorio, lo sport, da sempre veicolo di unione e fratellanza tra i popoli, sia anche stavolta il viatico per una nuova pace”. “Ringrazio il Presidente Marsilio che ha creduto in questo progetto e i Comitati Regionali e Territoriali della Fipav che hanno fatto squadra con noi per portare Vasto in Europa", ha concluso. (Gru)