Carburanti: Confagricoltura, proteste in porti Sardegna mettono a rischio consegna primizie

- Da quattro giorni i porti della Sardegna vivono una situazione molto difficile a causa delle proteste spontanee di alcuni autotrasportatori contro il caro gasolio. Tonnellate di prodotti agroalimentari freschi restano stipati nei camion, fermi sulle piattaforme di scarico con il rischio concreto di una loro irrimediabile perdita. Si tratta di merci, in particolare ortofrutta in entrata e in uscita dall'isola - segnala Confagricoltura in una nota - destinate alla Grande Distribuzione e ai supermercati di tutta Italia. Molti dei carichi sono costituiti da carciofi (la Sardegna è la seconda produttrice a livello nazionale) e asparagi. La Confederazione auspica che si intervenga per sbloccare la situazione in tempi brevi e, in particolare, per riavviare immediatamente le consegne dei prodotti alimentari freschi deperibili. Confagricoltura si fa portavoce delle preoccupazioni dei territori e delle imprese agricole che hanno già segnalato alle istituzioni locali la gravità di quanto sta accadendo e le conseguenze per l'economia sarda. Le difficoltà - stando alle informazioni di queste ore - sarebbero in particolare, oltre che a Sassari, nei porti di Olbia e Porto Torres, snodi fondamentali per le forniture destinate al Nord e al Centro Italia attraverso i collegamenti con le strutture portuali di Livorno, Civitavecchia e Genova. (segue) (Com)