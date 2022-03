Veneto: farmaci cannabinoidi, impennata di prescrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata presentata al Consiglio regionale veneto la relazione 2020 sull’attuazione della Legge regionale che disciplina l’erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche Il numero di prescrizioni è aumentato da 367 nel 2015 a 5.217 nel 2020, un incremento dovuto anche all’entrata in vigore di specifiche norme che hanno progressivamente ampliato le possibilità di rimborso. Rispetto al 2019, nel 2020 si è assistito a una crescita complessiva delle prescrizioni di 1.405 unità (pari a +36,8%), con una riduzione nel secondo trimestre, dovuta probabilmente alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Risulta inoltre che in alcune Aziende Sanitarie vi sono impieghi particolarmente rilevanti (Ulss 6 Euganea e 3 Serenissima), per la presenza territoriale di centri privati non convenzionati, che propongono la cannabis ad uso terapeutico nell’ambito di una medicina di tipo “non convenzionale”. In base alla disponibilità, peraltro non ampia, degli esiti del paziente, i medici evidenziano, nell’uso di tale terapia, un miglioramento o una stabilizzazione della sintomatologia, e una durata media dei trattamenti pari a 126 giorni. La spesa complessiva nel corso del 2020 per prescrizioni di prodotti a base di cannabis per uso terapeutico è stata di euro 725.587, di cui un terzo a carico della Regione e due terzi a carico dei pazienti. Per l’anno in corso sono previste azioni di formazione dei medici ai fini dell’uso della cannabis a uso terapeutico.(Rev)