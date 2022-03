Piemonte: Cirio, Unità Italia fa pensare a quanto diamo per scontato essere uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 marzo è la Festa dell’Unità Nazionale, e mentre guardo il tricolore e la bandiera del nostro Piemonte che incorniciano il Palazzo dove è nata l’Italia, penso a quanto lo diamo per scontato questo essere uniti. Penso a tutte le donne, gli uomini, i bambini costretti in questo istante a fuggire dalle proprie case, dalla propria vita. E penso a chi la vita la sta donando per difendere il proprio Paese. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando il 161esimo anniversario dell'Unità d'Italia. (Rpi)