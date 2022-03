Piemonte: Regione stanzia 42 milioni di euro per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione stanzierà quest'anno 42 milioni di euro per la cultura. Lo ha annunciato in VI Commissione l'assessora Vittoria Poggio. "Una discussione che anticipa di poche settimane la presentazione al Consiglio regionale del primo Programma triennale della Cultura - ha affermato l'assessora - che ha un legame diretto con la destinazione delle risorse e che, grazie alla possibilità di finanziare gli interventi su base pluriennale, consente di programmare le attività culturali sul medio periodo, come più volte rivendicato dalle organizzazioni del territorio. (segue) (Rpi)