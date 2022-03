© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 18 giorni la Regione Piemonte ha inoculato 1.582 vaccini proteici Novavax anti-Covid. Mentre, sul fronte delle quarte dosi, ad oggi la Regione ne ha somministrate 14.683 di cui 612 nella giornata odierna. In generale oggi in Piemonte sono stati somministrati 4.607 vaccini di cui 3.144 terze dosi. (Rpi)