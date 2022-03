Ucraina: Prefetto Torino, sistema accoglienza per adesso regge siamo fuori da grossi flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di accoglienza dei profughi Ucraini per adesso regge, il Piemonte o quantomeno Torino sembrano per ora fuori dai grossi flussi. Lo ha affermato il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine del conferimento del sigillo del Piemonte al Milite ignoto. "Regge nel senso che ci siamo attivati immediatamente con la Regione e con i comuni per cercare un'accoglienza - ha continuato Ruberto -, innanzitutto da parte nostra tramite la rete dei Cas, però in accordo con le altre istituzioni faremo delle convenzioni con alcuni consorzi di comuni. (segue) (Rpi)