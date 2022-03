Torino: Prefetto, piano di sicurezza civile in corso di aggiornamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sicurezza civile è in corso di aggiornamento. Quello attuale è comunque abbastanza recente e non stiamo incontrando grosse difficoltà ad aggiornarlo. Lo ha annunciato il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine del conferimento del sigillo del Piemonte al Milite ignoto. E sulla gestione dei profughi Ucraini ha aggiunto: "Abbiamo non solo fatto due circolari ai sindaci, ma abbiamo anche fatto una ricognizione proprio per avere notizie di presenze che eventualmente non si siano rivolte già spontaneamente ai presidi di polizia ma ricordiamo soprattutto all'Asl perché vanno fatti i tamponi appena arrivano", ha concluso Ruberto.(Rpi)