Fvg: assessore Salute, nuovi accordi per potenziare assistenza pediatrica

- Superare le carenze di assistenza pediatrica e rimborsare ai professionisti le spese per i collaboratori di studio. Sono questi, secondo l’assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, gli obiettivi dei due accordi integrativi stipulati con le organizzazioni sindacali dei pediatri, resi esecutivi stamattina dalla giunta regionale. “Il primo documento - ha precisato Riccardi - nasce dall'esigenza di riformulare i contenuti della disciplina decentrata sul rapporto ottimale e sulla copertura degli ambiti carenti, a garanzia della realizzazione di uniformi modalità di applicazione in Friuli Venezia Giulia”. Il nuovo patto identifica i criteri da seguire nel caso di carenze e definisce le procedure da attivare per i nuovi inserimenti. Il secondo patto si inserisce, invece, nel contesto delle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, che per il 2022 destinano quasi due milioni di euro al finanziamento di un patto integrativo regionale per l'incremento dei collaboratori di studio. “Reputiamo questa figura importante nell'incremento della qualità dell'assistenza primaria. Consente infatti al medico - singolo o associato - di aumentare la disponibilità nei confronti dei propri pazienti”, ha spiegato Riccardi. (Frt)