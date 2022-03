Campania: Cammarano (M5s), costruire ponti per investimenti in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per costruire nuove sinergie e relazioni istituzionali oggi, al Consiglio Regionale della Campania, ho incontrato il Console generale del Regno del Marocco a Napoli Abdelkader Naji, il presidente del Consiglio Provinciale di Dakhla Mohamed Salem Hammia e il Presidente della Camera di Commercio e Industria di Dakhla Jamal Boucif. Un incontro inserito nel quadro di relazioni tra la Commissione Aree Interne e il Paese nordafricano, avviate negli scorsi anni sul fronte degli scambi culturali e commerciali. L'obiettivo è incentivare la sinergia tra istituzioni, imprenditori ed eccellenze del nostro territorio con un Paese, il Marocco, protagonista di grandi investimenti e con un mercato in rapidissima crescita". Così è il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "L'apertura di molti consolati africani e arabi a Dakhla e Laâyoune è una chiara conferma dello status delle province meridionali del Marocco come motore dell'Africa sotto il profilo economico, ma anche politico. Questo primo incontro sarà l'apripista per una proficua collaborazione. La comune volontà è quella di consolidare e rafforzare i rapporti già avviati tra le nostre comunità. Dialogare con i Paesi che insistono sul Mediterraneo è uno delle iniziative promosse dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, superando le distanze e creando network internazionali".(Ren)