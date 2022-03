© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano invece a ridursi i posti occupati nei reparti ordinari (dal 9,3 all'8,5 per cento) e nelle terapie intensive (dal 4,6 al 3,3 per cento). Il Piemonte, assieme al Veneto e alla Lombardia, è una delle regioni più grandi con l'occupazione ospedaliera più bassa a livello nazionale: si attesta in fatti sotto il 10 per cento. (Rpi)